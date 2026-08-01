محافظة أسوان تحذر المواطنين من التعاقدات العقارية غير القانونية

أصدرت محافظة أسوان بياناً رسمياً حذرت فيه المواطنين من الإقدام على إبرام أي تعاقدات لاستئجار وحدات سكنية أو عقارات أو أراضٍ أو محال تجارية دون الرجوع إلى الوحدة المحلية المختصة.

وأكدت المحافظة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة الموقف القانوني للمنشآت، مشيرة إلى أن التحقق من المستندات الثبوتية ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة يُجنب المواطنين الوقوع في مخاطر قانونية ومالية أو الدخول في نزاعات مستقبلية.

تحذير

كما شددت المحافظة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو عروض أو وسطاء غير معتمدين، والاعتماد فقط على الجهات الرسمية المختصة قبل إتمام أي تعاقد، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

واختتم البيان برسالة توعوية جاء فيها: "معاً من أجل حماية حقوقكم... والالتزام بالقانون مسؤولية الجميع."