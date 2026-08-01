لازم تعتذروا.. محمد العدل يرد على المشككين في موهبة حمزة عبد الكريم

أشاد المنتج الفني محمد العدل، بتألق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي، مؤكدًا أن من شكك في موهبته مطالب بالاعتذار.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ألن يخرج علينا كل من شكك في انتقال حمزة عبد الكريم إلى فريق البارسا، وكل من قلل منه ومن قدراته؟.. ألن يخرجوا علينا باعتذار، حيث إنه من شيم الكرام، وجزء من احترام النفس".

وجاءت تصريحات العدل بعد الأداء اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم مع برشلونة في المباراة الودية الثانية للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل (2-2) أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وخطف المهاجم المصري الأنظار بعدما سجل هدفي برشلونة في اللقاء، ليواصل تقديم مستويات مميزة بقميص الفريق الكتالوني، ويعزز من فرصه في الحصول على دور أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما حظي حمزة عبد الكريم بإشادة واسعة من الصحف الإسبانية، التي أثنت على إمكانياته الفنية، مؤكدة أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله لفرض نفسه ضمن حسابات الفريق الأول لبرشلونة خلال المرحلة المقبلة، إذا واصل تقديم نفس المستوى.