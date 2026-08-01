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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 187 رحلة طيران دولية خلال أسبوع.. وانتعاش كبير في نسب إشغال الفنادق

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم، السبت، وحتى الجمعة المقبلة، استقبال 187 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية، في مؤشر يعكس استمرار قوة الحركة السياحية وارتفاع معدلات الإقبال على المدينة خلال موسم الصيف.

وتزامنًا مع زيادة الرحلات الوافدة، سجلت فنادق ومنتجعات مرسى علم ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال السياحي، خاصة بالمنتجعات المطلة على البحر الأحمر، وسط إقبال متزايد من السائحين على برامج الغوص والأنشطة البحرية ورحلات السفاري.

ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار الأسبوع آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في مقدمتها الألمان والإيطاليون والبولنديون والتشيك، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول بسهولة قبل انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم ومناطق جنوب البحر الأحمر.

ويعكس استمرار ارتفاع أعداد الرحلات الدولية ونسب الإشغال الفندقي المكانة المتنامية لمرسى علم كإحدى أبرز المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، لما تتمتع به من شواطئ خلابة، وشعاب مرجانية عالمية، ومناخ معتدل يجعلها وجهة مفضلة للسائحين على مدار العام.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة مرسى علم نسب الإشغال السياحي

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