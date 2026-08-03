الصحافة التركية: محمد صلاح أيقونة كروية عالمية

تتجه صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي نحو مراحلها الأخيرة، بعدما توصل الطرفان إلى تفاهم شبه كامل بشأن انتقال قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "Haberler" التركية أن إدارة طرابزون سبور أنهت الجزء الأكبر من المفاوضات مع اللاعب، حيث تم الاتفاق على عقد يمتد لمدة موسمين، يتقاضى بموجبه محمد صلاح راتبًا سنويًا يبلغ 17 مليون يورو، إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بمشاركاته وإنجازاته مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي يترقب وصول النجم المصري إلى مدينة طرابزون خلال الأسبوع المقبل، من أجل استكمال الإجراءات النهائية وإجراء الفحص الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشارت إلى أن المفاوضات الأخيرة جرت بين مسؤولي طرابزون سبور ووكيل اللاعب رامي عباس، حيث تركزت المناقشات على بعض التفاصيل التعاقدية، مؤكدة أن الاتفاق المالي لا يشمل أي بنود خاصة بحقوق الصور أو نسبة من مبيعات القمصان.

وأكد التقرير أن التعاقد المحتمل مع محمد صلاح يمثل خطوة تاريخية بالنسبة لطرابزون سبور، في ظل القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر، والذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وأفردت الصحيفة التركية مساحة للحديث عن مكانة محمد صلاح، مؤكدة أنه يُعد من أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، لما حققه من نجاحات كبيرة داخل الملاعب الأوروبية، إلى جانب تأثيره الواسع خارج المستطيل الأخضر.

وأضافت أن قائد منتخب مصر يحظى بتقدير كبير بفضل احترافيته وسلوكه، فضلًا عن مساهماته الإنسانية، معتبرة أنه أصبح أيقونة رياضية ومصدر إلهام لملايين الجماهير، وأن اسمه سيظل حاضرًا بين أبرز نجوم الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.