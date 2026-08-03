ندى دوماني : فريق مهرجان عمان القلب النابض وسبب نجاحه الحقيقي

في كلمة حملت رسائل تتجاوز مراسم الختام، قالت ندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي إن القصص الحقيقية لا تفرض على الناس ليعيدوا سردها، بل تولد من مواجهة الصعوبات، مؤكدة أن التحديات نفسها هي الحكاية الوحيدة الجديرة بأن تروى.



وخلال حفل ختام المهرجان وجهت الشكر إلى داعمي المهرجان في دورته السابعة كما خصت رئيسة المهرجان وأعضاء مجلس الإدارة بالتحية، مثمنة جهودهم في إنجاح الدورة الحالية.



ولم يغب فريق العمل عن كلمة ندى دوماني، إذ وجهت لهم شكرا استثنائيًا، معتبرة أنهم القوة التي تقف خلف تفاصيل المهرجان ونجاحه.



من جانبها أعلنت ندى دوماني أن الأميرة ريم ستختتم المهرجان كما افتتحته قبل أيام، في خطوة منحت الدورة الحالية إطارًا رمزيًا متكاملًا من البداية إلى النهاية.



كما أشادت دوماني بفريق العمل، واصفةً إياه بـ"قلب المهرجان النابض"، في تأكيد على أن نجاح الفعاليات الثقافية لا يتحقق بالأسماء وحدها، بل بالجهد الجماعي الذي يقف خلفها.



ووجهت الأميرة ريم تحية إلى صُنّاع الأفلام المشاركة، مهنئةً الفائزين، قبل أن تستحضر جبل القلعة بوصفه أحد أبرز رموز عمّان التاريخية والوجدانية، بما يحمله من دلالات ثقافية تعكس هوية المدينة.



واختتمت الأميرة كلمتها بتمنياتها أن يعود جميع المشاركين إلى عمّان في العام المقبل، في رسالة تؤكد طموح المهرجان إلى ترسيخ حضوره كمنصة سينمائية وثقافية تتجدد عامًا بعد عام.