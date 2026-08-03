شريف الهادي : مدة الشعور بزلزال القاهرة بلغت في المتوسط 34 ثانية

قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ مدة الشعور بالزلزال تختلف باختلاف المسافة عن مركزه، موضحًا أن قرب أو بُعد المواطنين من مصدر الهزة يؤثر بشكل مباشر في الفترة التي يشعرون خلالها بالزلزال.

وواصل: «قربي وبعدي من الزلزال بيفرق في مدة الإحساس»، مشيرًا إلى أنه «كل ما بعدنا عن مصدر الزلزال كل ما مدة الإحساس بيه بتقل خالص»، موضحًا أن مدة الشعور بالهزة في القاهرة قُدرت في المتوسط بنحو 34 ثانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنّ شعور بعض المواطنين بأن الزلزال استمر دقيقة أو أكثر يعود إلى الحالة النفسية المصاحبة للهزة، قائلاً: «في الأوقات الكارثية والحاجات اللي زي كدة، الإنسان بيبقى طبعاً في حالة هلع وذعر بتخليه مش قادر يستجمع قواه العقلية في حساب الحاجة بالضبط»، وهو ما يجعل الزمن يبدو أطول مما هو عليه في الواقع.

وفيما يتعلق بالتوابع الزلزالية، كشف رئيس قسم الزلازل أن المعهد سجل، بعد مرور نحو 14 ساعة أو أكثر على وقوع الزلزال، أكثر من 12 تابعًا صغيرًا جدًا، مؤكدًا أن «الشيء الفعلي اللي هو مفرح إن جميع هذه التوابع لم يحس بها أحد من البشر، إحنا بس أجهزة الزلازل اللي حاست بيها».

وواصل، أن محطات الرصد تسجل ما تستطيع رصده وفقًا لقدراتها ومواقع انتشارها، موضحًا: «لو أنا حطيت محطات جنب الزلزال مباشرة هرصد أكتر من كدة، لكن بما إن عندي محطاتي منتشرة حول الجمهورية بتقدر ترصد اللي تقدر ترصده»، لافتًا إلى أن الهزات شديدة الضعف تصبح أكثر صعوبة في التسجيل كلما انخفضت قوتها.