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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد عملية استئصال اللوز للأطفال.. احتياطات ضرورية لتسريع التعافي وتجنب المضاعفات

عملية اللوز
عملية اللوز
ريهام قدري

يحتاج الطفل بعد عملية استئصال اللوز إلى رعاية خاصة خلال الأيام الأولى، إذ تساعد بعض الاحتياطات البسيطة على تخفيف الألم، وتسريع التعافي، وتقليل خطر حدوث مضاعفات مثل النزيف أو الجفاف.

الالتزام بالأدوية
يجب إعطاء الطفل مسكنات الألم والأدوية التي وصفها الطبيب في مواعيدها، وعدم إعطائه أي أدوية إضافية إلا بعد استشارة الطبيب.

الاهتمام بالسوائل
ينصح بتشجيع الطفل على شرب الماء والسوائل الباردة بكميات كافية لتجنب الجفاف، حتى إذا كان يشعر بألم عند البلع.

اختيار الطعام المناسب
يفضل تقديم الأطعمة اللينة والباردة مثل الزبادي، والآيس كريم، والبطاطس المهروسة، والشوربة الفاترة، مع تجنب الأطعمة الصلبة أو الحارة أو الحمضية التي قد تهيج الحلق.

الراحة
يحتاج الطفل إلى الراحة في المنزل عدة أيام، مع تجنب الجري واللعب العنيف أو أي مجهود بدني حتى يسمح الطبيب بذلك.

تجنب السعال وتنظيف الحلق بقوة
ينصح بعدم تشجيع الطفل على الكحة بقوة أو تنظيف الحلق بعنف، لأن ذلك قد يزيد خطر النزيف.

مراقبة علامات النزيف
يعد خروج دم أحمر من الفم أو الأنف، أو تكرار القيء المصحوب بالدم، من العلامات التي تستدعي التوجه إلى المستشفى أو التواصل مع الطبيب فورا.

رائحة الفم
قد تظهر رائحة فم كريهة أو طبقة بيضاء مكان اللوزتين خلال الأيام الأولى، وهو أمر طبيعي أثناء التئام الجرح ولا يعني وجود عدوى.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

- حدوث نزيف من الفم أو الأنف.
- ارتفاع الحرارة بشكل مستمر أو شديد.
- صعوبة في التنفس.
- رفض شرب السوائل بما يؤدي إلى علامات الجفاف مثل قلة التبول أو الخمول.
- ألم شديد لا يتحسن بالأدوية الموصوفة.

غالبا ما يحتاج الطفل إلى نحو 10 إلى 14 يوما للتعافي الكامل، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج طوال فترة النقاهة.

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