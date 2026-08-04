هل الزمالك سينافس في الموسم الجديد؟ حازم إمام يرد

رد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على إمكانية منافسة الفريق على البطولات الموسم الجديد رغم الأزمات الحالية.



وقال حازم خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "الزمالك يقدر ينافس؟ يقدر طبعا على الأقل في البداية".



وتابع: "لازم يكون في نظرة على قطاع الناشئين بسبب الموقف الحالي. لكن الأمور صعبة والأهلي وبيراميدز أفضل من حيث الاسكواد".

وختم: "تأخير انطلاق المعسكر هيأثر سلبا على الفريق. في أماكن ومراكز بالفريق فيها مشاكل زي قلب الدفاع بعد رحيل حسام عبدالمجيد".

وكان الزمالك قد توّج بطلا للدوري المصري في الموسم الماضي، بعد سباق شرس مع بيراميدز والأهلي.