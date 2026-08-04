توريد 4550 طن أسمدة آزوتية للجمعيات الزراعية بقنا خلال أغسطس

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الإعلان الفوري عن خطة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة في جميع الجمعيات الزراعية لمختلف الإدارات والقرى، مع ضمان إتاحتها وتيسير حصول المزارعين عليها بجميع أنحاء المحافظة دون أي عوائق.

وأوضح المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، تفاصيل خطة شحن الأسمدة الآزوتية المدعمة بالطن للجمعيات التعاونية الزراعية خلال شهر أغسطس 2026م، حيث تقرر توفير وإمداد الجمعيات بكميات إجمالية تبلغ 3650 طنًا من أسمدة اليوريا بتركيز 46.5 %.





وأضاف البدرى، إلى جانب 900 طن من أسمدة نترات أبوقير بتركيز 33.5 %، وذلك لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعى والمزارعين بالمحافظة.



وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن المديرية تواصل تكثيف حملات الرقابة والمتابعة الميدانية على كافة الجمعيات التعاونية الزراعية، لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين بالأسعار المقررة ودون أي تلاعب.

وشدد البدرى، على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها في عمليات التوزيع أو الصرف لضمان انتظام العمل وحماية حقوق المزارعين.



