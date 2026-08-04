خبير شئون إسرائيلية: الفصائل الفلسطينية نفذت المطلوب منها.. ونتنياهو يرفض التجاوب

قال نضال خضرة، الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن المشهد في قطاع غزة يزداد تعقيدًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعدًا للتجاوب مع أي مسار سياسي، في ظل حساباته الداخلية واقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف خضرة خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية أبدت التزامًا بما طُلب منها عبر جهود الوسطاء منذ اندلاع الحرب، بينما لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها، وهو ما أسهم في استمرار التصعيد وتعثر تنفيذ التفاهمات.

وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية لا تزال تعاني من الانقسام، معتبرًا أن الموقف الفلسطيني لم يرتقِ إلى مستوى التحديات الراهنة أو تضحيات الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه إسرائيل، وفق رؤيته، إلى فرض وقائع جديدة لحسم الصراع سياسيًا وديموغرافيًا وجغرافيًا.