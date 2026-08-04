إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بشارع الترعة الريسة بدمياط

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 20 بوصة بشارع الترعة الريسة أمام شركة الكهرباء، التابع لقطاع إنتاج وشبكات شرق النيل بدمياط .

واطمأن " المحافظ " على توافر جميع المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفرق الفنية والمعدات للتعامل الفوري مع الكسر، مع استمرار العمل لحين الانتهاء الكامل من الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح ، وتقليل فترة تأثر المناطق الواقعة بنطاق الكسر إلى أدنى حد ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بدمياط وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .