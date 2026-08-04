طفلة تستغيث: «عايزة أرجع المدرسة ومش عايزة سنة تانية تضيع من عمري»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تناشد المسؤولين التدخل لمساعدتها هي وشقيقها، بعد انقطاعهما عن الدراسة لمدة عام كامل بسبب عدم قدرة الأسرة على تحمل مصروفات المدرسة.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وقالت الطفلة خلال الفيديو إنها كانت تدرس في إحدى المدارس الخاصة، قبل أن يتم سحب أوراقها والتقديم لها ولشقيقها في مدرسة حكومية، مشيرة إلى أن ظروف الأسرة المادية حالت دون استكمال الدراسة.

وأضافت أن والدها يعمل في مواصلات المترو، بينما لا تعمل والدتها، وأن الأسرة تواجه صعوبة في توفير مصروفات الدراسة، مؤكدة أنها لا تريد أن تضيع منها سنة دراسية أخرى.

واختتمت الطفلة مناشدتها قائلة: «أنا عايزة حقي في الدراسة.. كفاية أنا وأخويا ضاعنا سنة، مش عايزة السنة دي تضيع علينا كمان»