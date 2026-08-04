تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه بلغ تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و770 شاحنة، و233 سيارة، وإجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئها بلغ اليوم 12 سفينة، فيما بلغ تسجيل وصول وسفر 1608 ركاب.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و6 آلاف طن بضائع، و458 شاحنة، و198 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن، و9 آلاف طن بضائع، و312 شاحنة، و35 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن هي (POSEIDON EXPRESS)، و(PELAGOS Express)، و(الحرية)، بينما غادرت ثلاث سفن أخرى وهي (Alcudia Express)، و(PRIDGE)، و(أمل)، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و197 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي (الحسين)، و(سينا)، و(آيلة)، لافتة إلى أن العمل بالموانئ يسير بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات.