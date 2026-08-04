هاني سعيد: بيراميدز يواجه ريزا سبور في ختام معسكر تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الفريق سيختتم مبارياته التحضيرية في معسكر تركيا بمواجهة قوية تجمعه أمام نظيره نادي ريزا سبور التركي.

أوضح المدير الرياضي أن المباراة ستقام في الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد مدينة ريزا التركية وستكون ختام معسكر تركيا بعد 3 مباريات قوية أخرى أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي.

أشار هاني سعيد إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر مدينة أرضروم التركية التي أقام بها الفريق معسكره الخارجي، وسينتقل إلى مدينة ريزا التركية والتي تبعد حوالي 250 كيلو مترا ومطلة على البحر الأسود، على أن يخوض تدريباته هناك حتى موعد اللقاء الودي الرابع، وبعدها تغادر البعثة مباشرة عائدة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي.