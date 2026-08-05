اليوم على مسرح الطليعة .. عرض ليلة القتلة بمهرجان المسرح

يقدم في السادسة مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "ليلة القتلة" لفرقة الدقهلية، على مسرح الطليعة بالعتبة، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

العرض من تأليف خوزيه تريانا، وسينوغرافيا وإخراج طارق إيهاب. وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء يجدون في التمثيل متنفسا لمواجهة واقعهم القاسي والسعي إلى التحرر من القيود المفروضة عليهم داخل منزل تهيمن عليه سلطة الأبوين، ومع تصاعد الأحداث تتحول اللعبة المسرحية إلى محاكمة رمزية تنتهي باغتيال الوالدين، في تعبير درامي عن رفض القهر الأسري والسعي إلى الانعتاق من القيود الاجتماعية.

تفاصيل العرض:

"ليلة القتلة" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ورُشح للمشاركة بالمهرجان بعد حصوله على جائزة المركز الأول في الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح. ويأتي ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة بالمهرجان، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى بعد غد الخميس، بحضور لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج خالد جلال، وعضوية الدكتورة أحلام يونس، والفنانة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والمخرج محمد زكي، والموسيقار محمود طلعت، والناقد أحمد أبو العلا.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويضم برنامجا متنوعا يشمل العروض المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، إلى جانب عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية.