دفاع متهم في قضية سارة خليفة: لا دليل على تشكيل عصابي أو قصد الاتجار بتصنيع المخدرات

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، نظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم ترويجها والاتجار بها.

وخلال الجلسة، واصل دفاع المتهم رقم 19 مرافعته، مؤكدًا انتفاء جريمة الاشتراك في تشكيل عصابي في حق موكله، كما دفع بانتفاء قصد الاتجار، مشيرًا إلى خلو أوراق القضية من أي دليل يحدد دور المتهم أو يثبت مشاركته في النشاط الإجرامي محل الاتهام.

وأكد الدفاع أن ملف القضية لا يتضمن ما يثبت ارتكاب موكله لأي فعل من الأفعال المنسوبة إليه، أو وجود دور له ضمن الوقائع محل التحقيق.

واختتم مرافعته بالتأكيد على انتفاء صلة المتهم بجميع الوقائع الواردة بأوراق القضية، مستندًا إلى أقوال باقي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانتفاء أي صورة من صور الاشتراك الجنائي، سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض، مطالبًا ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة إليه.