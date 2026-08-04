بعد تداول فيديو.. الداخلية تضبط مهدد مصور واقعة الاعتداء على مسن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من تلقيه تهديدات من قبل أحد أهلية قائد سيارة لسابقة تصويره واقعة تعدى قائد السيارة بالضرب على مسن وإلقاء القبض عليه من قِبل الأجهزة الأمنية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحب الحساب (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 الجارى تلقى إتصال هاتفى تضمن تهديدات بإلحاق الأذى به لقيامه بتصوير ونشر المقطع الخاص بتعدى أحد السائقين بالضرب على رجل مسن بأحد المواقف ، وأضاف بأن المتصل أحد أهلية قائد السيارة "مرتكب الواقعة" .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل "شقيق قائد السيارة مرتكب الواقعة" - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقاده بأن الشاكى أحد أقارب المسن المعتدى عليه وقيامه بالإتصال به وتهديده للضغط عليه لدفع المسن للتنازل عن المحضر .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





