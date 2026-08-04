من 100 قرش لـ 2 جنيه.. توجيه وزاري عاجل بشأن أسعار الخبز السياحي | تفاصيل

أكد أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن التوجيه الوزاري بشأن تنظيم رغيف الخبز السياحي والفينو ليس جديدا ومطبق منذ فترة طويلة .



وقال أحمد أبو الغيط في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة”: "نستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي ".

وأكمل أحمد أبو الغيط : "الوزارة رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار بيع الخبز السياحي على المواطن “، مضيفا: ”السعر في 2024 بالنسبة للخبز السياحي يتراوح بين 50 لـ 150 قرش ".



وتابع أحمد أبو الغيط : "سعر رغيف الخبز السياحي في الطرح الجديد في مارس 2026 يتراوح بين جنيه و2 جنيه طبقا للوزن ".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "صدرت توجيهات من وزير التموين لكافة مدريات التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة أسعار الخبز السياحي بالأسواق والتأكيد على عدم رفع أسعار رغيف الخبز بشكل مبالغ فيه ".

ولفت أحمد أبو الغيط: "المخالف لأسعار الخبز السياحي المعلنة يتعرض لعقوبات تصل لغرامات والحبس وسحب التراخيص “، مضيفا: ”المخالفات منذ بداية 2026 وحتى الآن تجاوزت ألف مخبز سياحي ".