" صنع في مصر " .. أسعار سيارات جيلي 2026 في السوق المصري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءة هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي كول راي و جيلي امجراند موديل 2026 .

محرك جيلي كول راي موديل 2026

جيلي كول راي موديل 2026

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي كول راي موديل 2026

جيلي كول راي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

محرك جيلي امجراند موديل 2026

جيلي امجراند موديل 2026

تستمد سيارة جيلي امجراند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان، وتحتاج إلي 6.4 ثانية لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي امجراند موديل 2026

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .