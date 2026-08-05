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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري : الولايات المتحدة بقيادة ترامب تقود الحرب بشكل لا يقضي على إيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قال جوناثان جيليام، الخبير العسكري والاستراتيجي والضابط السابق بالبحرية الأمريكية، إن البحرية الأمريكية تمتلك الإمكانات اللازمة، متابعا: "إذا نظرنا إلى القدرات الأمريكية مقارنة بالقدرات الإيرانية، سنجد أن الفارق كبير جدًا لصالح الولايات المتحدة".

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المسألة لا تتعلق فقط بحجم القدرات العسكرية، بل بطريقة إدارة الصراع، فالولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، تحاول أن تخوض هذه المواجهة بطريقة لا تؤدي إلى القضاء على إيران، وإنما تدفعها نحو تغيير سلوكها واتخاذ مسار مختلف.

وأوضح أنه يعتقد أنه إذا تم النظر إلى مجمل التطورات، فإن هذا الأسلوب ربما لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تمتلك القدرة والإمكانات التي تسمح لها بمواصلة الضغط، معتقدا أن الولايات المتحدة تحاول دفع إيران إلى القيام بما تعتبره واشنطن "السلوك الصحيح".

وأشار إلى أن المقصود بذلك أن تبتعد إيران عن مضيق هرمز، وأن تتوقف عن دعم الوكلاء في المنطقة، إضافة إلى الحد من قدراتها النووية، وهي أهداف تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها بشكل مستمر.

أمريكا ايران اخبار التوك شو طهران واشنطن

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