راكبين توك توك.. القبض على المتهمين بصفع شاب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "التوك توك" بصفع أحد المارة حال سيره بأحد الشوارع بالغربية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقلها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 1/ الجارى على النحو المشار إليه حال سيرهما بالشارع المشار إليه بدائرة القسم بقصد المزاح .





تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





