مصدر سعودي: لا محادثات مع الحوثيين في مسقط أو عبر وسطاء

أفاد مصدر سعودي لقناة العربية أمس، الثلاثاء، بأنه لم تُعقد أي محادثات بين الحوثيين في اليمن والمملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر إجراء أي محادثات في مسقط بسلطنة عمان أو عبر أي وسيط آخر.

وأشارت تقارير إعلامية عديدة، كان آخرها تقرير بلومبيرج، إلى أن السعودية تُجري محادثات مع الحوثيين عبر سلطنة عمان لاحتواء التصعيد الأخير، لا سيما في البحر الأحمر.

وكانت الرياض أدانت بشدة تصريحات المتحدث العسكري المزعوم باسم الحوثيين، الذي اتهم المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني وتقييد الملاحة البحرية.

وأكدت السعودية مرارًا أن السلام في اليمن لن يتحقق بالشعارات أو المناورات السياسية، بل بالتزام حقيقي يضع مصالح اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، ويرفض العنف والأجندات الخارجية والتأثيرات الخارجية التي أطالت أمد الصراع وزادت من معاناة الملايين.