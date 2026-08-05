بشرى للمعتمرين.. تفاصيل أسعار العمرة للموسم الجديد في شركات السياحة

تتجه أنظار وقلوب ملايين المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام نحو متابعة قائمة أسعار العمرة لعام 2026، بالتزامن مع إعلان شركات السياحة المصرية تفاصيل خطة برامج الموسم الجديد، حيث تتنوع الباقات المطروحة هذا العام بين الرحلات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة لتناسب مختلف الفئات والميزانيات، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل الإقامة والتنقلات وتذاكر الطيران، لتيسير أداء المناسك وتوفير أقصى درجات الراحة والتسهيلات للمعتمرين طوال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.



برامج العمرة 2026

طرحت شركات السياحة ثلاثة مستويات رئيسية من برامج العمرة 2026، جاءت على النحو التالي:

1- البرامج الاقتصادية

تعد الأكثر إقبالا بين المواطنين، إذ توفر خيارات مناسبة من حيث التكلفة، مع الإقامة في فنادق مريحة بمناطق حيوية، إلى جانب وسائل نقل جماعية حديثة لخدمة المعتمرين طوال الرحلة.

2- البرامج المتوسطة

توفر توازنا بين السعر ومستوى الخدمة، وتشمل الإقامة في فنادق 4 نجوم تقع على مسافة مناسبة من الحرم، مع رحلات طيران مباشرة وخدمات إضافية تمنح المعتمر قدرا أكبر من الراحة.

3- البرامج الفاخرة (VIP)

تستهدف الراغبين في أعلى مستويات الرفاهية، وتشمل الإقامة في فنادق 5 نجوم مطلة على الحرم المكي والمسجد النبوي، مع خدمات تنقل بسيارات خاصة ورعاية متكاملة طوال مدة الرحلة.

أسعار برامج العمرة 2026 حسب مدة الرحلة

تبدأ أسعار برامج العمرة في الموسم الجديد من نحو 20 ألف جنيه، وتختلف وفقا لمدة الإقامة، وجاءت كالتالي:

- برنامج 5 أيام: من 20 ألفا إلى 26 ألف جنيه.

- برنامج 7 أيام: من 30 ألفا إلى 40 ألف جنيه.

- برنامج 10 أيام: من 44 ألفا إلى 65 ألف جنيه.

- برنامج 15 يوما: من 33 ألفا إلى 45 ألف جنيه.

أسعار العمرة 2026 حسب مستوى البرنامج

تختلف أسعار العمرة 2026 وفقا لمستوى الإقامة والخدمات المقدمة، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

- برامج العمرة الاقتصادية شاملة تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

- برامج العمرة بفنادق 4 نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه.

- برامج العمرة بفنادق 5 نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه.

وتحدد التكلفة النهائية للبرنامج وفقا لمستوى الفندق، ونوع الطيران، وعدد أيام الإقامة، والخدمات التي يتضمنها البرنامج.

ما العوامل التي تحدد أسعار العمرة؟

تتأثر تكلفة برامج العمرة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

- موعد السفر خلال الموسم.

- مستوى الفندق وتصنيفه.

- قرب مكان الإقامة من الحرم.

- تكاليف النقل والإقامة.

- حجم الإقبال خلال مواسم الذروة.

المستندات المطلوبة لأداء العمرة 2026

لإتمام إجراءات السفر، يجب تجهيز المستندات التالية:

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- صورتان شخصيتان حديثتان.

- شهادة تطعيم معتمدة.

- تصريح سفر، وفقًا للعمر والحالة الوظيفية عند الحاجة.