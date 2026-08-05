الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة 250 لقطاع غزة محملة بآلاف المساعدات الإنسانية.. تفاصيل

أفاد كريم صبري، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة شمال سيناء، بأن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الميدانية في دعم قطاع غزة، حيث جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم تفويج القافلة رقم 250 من القوافل الإنسانية المتجهة من مصر إلى القطاع.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن القافلة تضمنت آلاف المساعدات الإنسانية، إلى جانب أطنان من السلال الغذائية المتنوعة التي تشمل الأرز والمعلبات الجافة، فضلاً عن كميات من الدقيق والخيام المخصصة لإيصالها إلى مستحقيها داخل القطاع في ظل الظروف الصعبة وحالة المعاناة الشديدة التي يعيشها السكان الفلسطينيون.

وتابع، أن عدداً من شاحنات المواد البترولية جرى تفويجها أيضاً عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

وأشار كريم صبري إلى أن التواصل مع أطقم الهلال الأحمر المصري والقائمين على تسيير القوافل أظهر استمرار وجود عراقيل وتعنتات على معبر كرم أبو سالم، تتمثل في تقليص أعداد الشاحنات المسموح بدخولها مقارنة بالأعداد المعتادة، رغم الحاجة إلى دخول أعداد أكبر خلال الفترة الحالية.

وذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض بصورة مستمرة قيوداً تؤدي إلى إعادة بعض الشاحنات بحمولتها الكاملة دون السماح لها بالدخول، كما ترفض إدخال عدد من الاحتياجات الأساسية، من بينها مولدات الكهرباء وإطارات السيارات، فضلاً عن إعادة بعض شحنات لعب الأطفال بذريعة اعتبارات تتعلق بالأمن الداخلي.



وأوضح مراسل قناة «إكسترا نيوز» أن معبر رفح يواصل العمل في كلا الاتجاهين، حيث يستقبل دفعات جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج، بالتزامن مع تفويج دفعات جديدة من الفلسطينيين الذين أنهوا رحلة علاجهم داخل الأراضي المصرية ويعودون إلى فلسطين.

استمرار الجهود المصرية

وأكد أن السلطات المصرية توفر دعماً كاملاً للعائدين من خلال تخصيص حافلات مجانية لنقلهم من داخل الأراضي المصرية حتى وصولهم إلى الأراضي الفلسطينية، بما يضمن عودتهم بأمان وسلام، في إطار استمرار الجهود المصرية الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

