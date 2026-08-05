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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم تحديات الحرب.. إيفانا كليمبوش: أوكرانيا تمضي في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا
أوكرانيا
محمود محسن

قالت إيفانا كليمبوش رئيسة اللجنة البرلمانية الأوكرانية المعنية بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي، إنّ أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل حالياً فصلين، معربة عن اعتقادها بأن الأشهر المقبلة ستشهد بدء النقاشات بشأن أربعة فصول أخرى.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يتطلب من أوكرانيا مواصلة عملية التحول الداخلي اللازمة لاستيفاء متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت كليمبوش أن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تستنزف جانباً كبيراً من الموارد الفكرية والإمكانات المتاحة للدولة، وهو ما يؤثر في الأولويات المرتبطة بعمليات التحول الداخلي.

وذكرت، أن أوكرانيا تحتاج أولاً إلى ضمان بقائها، الأمر الذي يفرض توجيه جزء كبير من هذه الموارد إلى مواجهة تداعيات الحرب، رغم استمرار العمل على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وشددت رئيسة اللجنة البرلمانية الأوكرانية المعنية بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي على أن هناك ملفات يمكن مواصلة العمل عليها رغم استمرار الحرب، وفي مقدمتها إصلاح سيادة القانون، وتطوير مؤسسات الخدمة العامة، وإجراء التغييرات الاقتصادية المطلوبة.

 الاتحاد الأوروبي

وذكرت، أن الهجمات الروسية المستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها الهجوم الذي استهدف العاصمة كييف خلال الليلة الماضية، أضر بالإمكانات الاقتصادية والبشرية لأوكرانيا، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما زاد من حالة ترويع المواطنين، وأثر في قدرة المسؤولين التنفيذيين على التركيز على أولويات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 

إيفانا كليمبوش اللجنة البرلمانية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الحرب

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