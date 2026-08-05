تعرف على سعر ومواصفات أوبل فرونتيرا الجديدة في مصر

طرح الوكيل المحلي للعلامة أوبل ‏السيارة فرونتيرا الجديدة في السوق المصري، لتنضم إلى مجموعة طرازات أوبل ضمن فئة سيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، مقدمة خيارا جديدا يجمع بين التصميم العصري والمساحة الداخلية العملية.

وتعتمد أوبل فرونتيرا الجديدة على محرك توربو سعة 1.2 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، يولد قوة 130 حصانًا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كم، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 44 لترًا.

وتوفر السيارة أبعادًا تناسب الاستخدامات اليومية، حيث يبلغ طولها 4,385 مم، وعرضها 1,795 مم، وارتفاعها 1,627 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم. كما تقدم مرونة في مساحة التخزين، إذ تبلغ سعة صندوق الأمتعة 40 لترا عند استخدام المقاعد السبعة، وتصل إلى 460 لترًا عند استخدام خمسة مقاعد، بينما ترتفع إلى 1,600 لتر عند طي المقاعد الخلفية، بما يجعلها مناسبة للرحلات والاستخدامات المختلفة.

وتتميز أوبل فرونتيرا الجديدة بمقصورة داخلية مصممة لتوفير الراحة وسهولة الاستخدام، حيث تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 10 بوصة، وشاشة لمس وسطية قياس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، و 5 مخارج USB-C، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتوفر السيارة سبعة مقاعد مع مقاعد أمامية من القماش قابلة للتعديل يدويًا، وإمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 لتوفير مساحة إضافية للأمتعة وفقًا لاحتياجات الركاب.

وعلى مستوى السلامة، تم تجهيز أوبل فرونتيرا الجديدة بمجموعة من الأنظمة تشمل ست وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام مانع الانزلاق(ASR)، بالإضافة إلى مثبت سرعة ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ويوجد بها أيضًا حساس إضاءة وحساس مطر.

كما تضم السيارة كاميرا خلفية بانورامية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرآة داخلية ذات تعتيم أوتوماتيكي، إلى جانب نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وذلك تعزيزًا لمستويات الحماية أثناء القيادة.

ويأتي التصميم الخارجي لأوبل فرونتيرا الجديدة بتفاصيل تجمع بين الطابع العصري والعملي، حيث تشمل التجهيزات مصابيح أمامية Eco LED، وإضاءة نهارية LED، وإضاءة خلفية LED، وإشارات جانبية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 17 بوصة بتصميم Diamond Cut Alloy Wheels ، وعجلة احتياطية للطوارئ، كما تتميز السيارة بمرايات جانبية قابلة للطي والتحكم كهربائيًا، وسقف باللون الأسود، وزجاج خلفي وجانبي معتم.

أما داخل المقصورة، فتقدم السيارة إضاءة داخلية Ambient باللون الأبيض، ونوافذ كهربائية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة لزجاج الأمامي والفتح بلمسة واحدة للزجاج الخلفي، بالإضافة إلى إضاءة قراءة LED أمامية وخلفية.

وتتوفر أوبل فرونتيرا الجديدة بمجموعة من الألوان التي تشمل Kanyon Orange، وArctic White، وCrystal Silver، وNera Black، وKhaki Green، وBright Blue.

وتأتي أوبل فرونتيرا الجديدة بفئة واحدة بسعر 1,190,000 جنيه مصري كأول ‏سيارة من علامة أوبل في مصر مزودة بسبعة مقاعد.