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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث الفرص الاستثمارية

الوفد الامريكة يتفقد العلمين الجديدة
الوفد الامريكة يتفقد العلمين الجديدة
ايمن محمود

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار بحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، والتعرف على المقومات والإمكانات التي تتمتع بها المدينة بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وضم وفد السفارة الأمريكية السيد سهيل النبر، والسيدة لينا عمرو، من مكتب الشئون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية، وذلك بحضور المهندس سعد ياسين، نائب رئيس الجهاز، والأستاذ أحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، والعقيد هاني فاروق، ممثل هيئة التنمية الصناعية.

طفرة تنموية وعمرانية متكاملة

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد خلف الله بوفد السفارة الأمريكية، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات في التعريف بما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية وعمرانية متكاملة، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمار، إلى جانب موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، وما تضمه من مشروعات عمرانية وسياحية وخدمية وترفيهية متنوعة.

 المقومات الاستثمارية 

واستعرض رئيس الجهاز أبرز المقومات التنموية والاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، وما توفره من فرص واعدة في عدد من المجالات، في ضوء ما تشهده المدينة من أعمال تنمية متواصلة وتنفيذ مشروعات كبرى وفق رؤية متكاملة تستهدف ترسيخ مكانتها كإحدى أهم مدن الجيل الرابع في مصر.

وعقب اللقاء، قام وفد السفارة الأمريكية بجولة تفقدية بعدد من المناطق والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، للتعرف عن قرب على حجم الإنجاز وما تم تنفيذه من مشروعات، إلى جانب الاطلاع على عناصر الجذب والاستثمار التي تتميز بها المدينة.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شاهدوه خلال الجولة، مشيدين بما تشهده مدينة العلمين الجديدة من تطور عمراني وتنموي لافت، وتنوع في المشروعات والمقومات التي تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من مكانة العلمين الجديدة كوجهة استثمارية وسياحية وعمرانية واعدة.

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