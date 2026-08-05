انطلاق مبادرة «رصيفنا أجمل» بمركز التنمية الشبابية بدمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط، فعاليات مبادرة "رصيفنا أجمل" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بهدف تنفيذ أعمال دهان الأرصفة وتجميل المظهر الحضاري بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والدكتور حسام أبو سالم وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

هذا وتشمل المبادرة تنفيذ أعمال دهان وتجميل الأرصفة بمراكز التنمية الشبابية بمدينة دمياط، و شط الملح، وفارسكور، وميت أبو غالب، وكفر سعد البلد، و الروضة ، وذلك بمشاركة الشباب والمتطوعين، لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنشآت الشبابية.