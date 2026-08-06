تفاصيل حبس نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة بالقاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بإمتلاكه نفوذ وعمله بهيئة المجتمعات العمرانية "على خلاف الحقيقة"، وترويجه مزاعم بتمكنه من تخصيص أراضى ووحدات سكنية لهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



