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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف القبطي ينفذ ورشة لتعليم رسم الزخارف الهندسية

رشة لتعليم رسم الزخارف الهندسية
رشة لتعليم رسم الزخارف الهندسية
محمد الاسكندرانى

نفذ القسم التعليمي بالمتحف القبطي ورشة لتعلم رسم الزخارف الهندسية التي استوحاها من الأفاريز المعروضة داخل قاعات المتحف.

أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن هدف تنظيم ورش الرسم والزخارف والفعاليات الثقافية نشر الوعي السياحي والآثري لدي المصريين.

المتحف القبطي

 

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

المتحف القبطي رسم الزخارف الزخارف الهندسية الأفاريز زخارف

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