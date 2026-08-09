حوكمة المنظومة.. رئيس اتصالات النواب يكشف حلول أزمة تسجيل الخطوط

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بيع الخطوط الخاصة بشركات الاتصالات من خلال الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، معلقًا: مش ضد أكل العيش ومع الاستثمار في قطاع الاتصالات ولكن نحتاج حوكمة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن عدد الحسابات المستعارة على السوشيال ميديا 11 مليون حساب.



ولفت أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون في شارع عبد العزيز دون حوكمة وهم المسئولين عن الخطوط المسجلة بأسماء آخرين.

وأشار إلى أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف القضاء على استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الأصليين، موضحًا أنه سيتم الحل الجذري لهذه المشكلة وهناك 3 اجتماعات في هذا الإطار غدًا.

وأردف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن من يستعلم ويجد خطوط باسمه ولا يستخدمه عليه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مردفًا: هناك مدة شهر لتوثيق الخطوط.

وشدد على أن الحكومة انتهت من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن الشارع سوف يؤيد هذه التعديلات لأنها تضبط التسوق الإلكتروني وتواجه المراهنات.

وأوضح أن 69 % من المصريين يتسوقون إلكترونيًا ومتوقع وصول النسبة خلال أشهر إلى 75 أو 80 %، موضحًا أنه تم التوصل إلى متاجر غير معتمدة يشتري منها المواطن ولا يجدها.