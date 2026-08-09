برلماني: الشراكة المصرية الصينية فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



و أوضح" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الصين تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وإن العمل على زيادة الاستثمارات والصادرات المتبادلة، يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية تتيح لها أن تكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية.

توسيع التعاون المصري الصيني سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا

وأوضح عضو النواب أن توسيع التعاون المصري الصيني، سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على التصدير.



جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم الاستفادة منها من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وقال الدكتور محمد فريد، إن مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.