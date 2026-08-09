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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع حالة النظافة ورفع الإشغالات ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بسنورس

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
المحافظات

قام الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بجولة ميدانية موسعة بمدينة سنورس، ​لمتابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، والوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، كما تم خلال الجولة مراجعة عدد من تراخيص المباني للتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والاشتراطات التخطيطية، وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال الجولة، تفقد محافظ الفيوم عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بمدينة سنورس، وأكد على ضرورة الاهتمام بحالة النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع، وسرعة التعامل مع تجمعات القمامة أولاً بأول، لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين. موجهاً بمجازاة نائب رئيس مدينة سنورس لشئون المدينة بخصم يومين من راتبه، نظراً لتردي حالة النظافة العامة بالمدينة ووجود تجمعات للقمامة بعدد من الشوارع، وخلف مجلس المدينة.

وشدد "غنيم" على ضرورة التصدي بحزم لكافة مظاهر التعدي على حرم الطريق العام من قِبل المحال التجارية والورش والباعة الجائلين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تعيق حركة المركبات والمشاة، موجهاً رئيس مدينة سنورس بتحرير محضر وغرامة إشغال طريق لمالك أحد المباني، لقيامه بإشغال الطريق الرئيسي سنورس/ جرفس بتشوينات مواد البناء، والتأثير على سيولة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة رد الشيء لأصله وإصلاح الجزء المتهالك بطريق الفيوم القاهرة القديم، وتوجيه إحدى محطات الوقود بسرعة تغطية مطبق "بئر" بدون غطاء، حفاظاً على سلامة المترددين على المحطة، كما وجه رئيس المدينة برفع تراكمات القمامة من إحدى قطع الأراضي الفضاء، وإلزام مالكها بتسويرها لمنع إلقاء المخلفات بها.

ووجه "غنيم" مسئولي المتابعة الميدانية، والحوكمة والمراجعة الداخلية، بمراجعة تراخيص عدد من المباني بشوارع مبارك وبورسعيد وأحمد شوقي، للتأكد من حصولها على التراخيص والتزامها بالإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي أعمال بناء عشوائي أو مخالف، والتعامل الفوري مع المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​خلال الجولة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين واستمع لمشكلاتهم وشكاواهم بشأن نقص مياه الشرب بقرية بيهمو، والأجور المتغيرة للمعلمين، وعدم وجود صرف صحي بالمنطقة الواقعة بجوار إحدى قاعات الأفراح، وعدم وجود إنارة بإحدى المناطق المستجدة بجوار موقف مصر بسنورس، والمطالبة بتغطية مصرف أبو شارود، وتطهير المصرف الواقع خلف استراحة رئيس المدينة، وعمل مطب صناعي بطريق القاهرة الفيوم بمنطقة أبو عيطة، فضلاً عن عدد من المشكلات الفردية للمواطنين، ووجه المحافظ بدراسة هذه المشكلات واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

محافظ الفيوم حالة النظافة رفع الإشغالات سنورس

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