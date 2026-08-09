«رش العطر على الرقبة يسبب السرطان».. طبيبة أمراض جلدية تكشف الحقيقة

انتشرت خلال الأيام الماضية تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود علاقة بين رش العطور مباشرة على الرقبة والإصابة بالسرطان، وهو ما أثار حالة من القلق بين مستخدمي العطور.

وتؤكد الدكتورة ياسمين توفيق، استشاري الأمراض الجلدية، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أبحاث علمية تثبت وجود علاقة مباشرة بين استخدام العطور على الرقبة والإصابة بالسرطان.

لا دليل علميًا على علاقة العطور بسرطان الرقبة

وأوضحت الدكتورة ياسمين خلال برنامج صباحك مصري، توفيق أن العطور تحتوي بالفعل على مواد كيميائية، وقد تسبب بعض المكونات مشكلات جلدية لدى الأشخاص الأكثر حساسية، لكن لا توجد تجارب أو أدلة علمية مثبتة تسمح بالقول إن رش العطر على الرقبة يسبب السرطان.

وشددت على ضرورة عدم تخويف الناس من استخدام العطور دون دليل طبي واضح، مشيرة إلى إمكانية استخدامها بصورة معتدلة وطبيعية لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات جلدية مرتبطة بها.

العطور المقلدة قد تكون المشكلة الحقيقية

وحذرت استشاري الأمراض الجلدية من شراء العطور مجهولة المصدر أو المقلدة، موضحة أن المشكلة تكمن في عدم معرفة المواد الكيميائية المستخدمة فيها وتركيزاتها، وهو ما قد يزيد فرص الإصابة بالحساسية أو الإكزيما أو الطفح الجلدي.

وأكدت أن ارتفاع سعر العطر لا يعني بالضرورة أنه أكثر أمانًا، كما أن العطور منخفضة السعر ليست بالضرورة ضارة، موضحة أن الأهم هو شراء المنتج من مصدر موثوق واستخدامه باعتدال.

الحذر من رش العطر قبل التعرض للشمس

وحذرت الدكتورة ياسمين من استخدام العطور مباشرة على الجلد قبل التعرض لأشعة الشمس، خاصة عند الذهاب إلى البحر، موضحة أن بعض مكونات العطور يمكن أن تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية، ما قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو ظهور تصبغات.

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على العطور التقليدية، بل يشمل أيضًا بعض أنواع الـ«Spray» والـ«Body Splash»، ناصحة من سيتعرض للشمس برش العطر على الملابس بدلًا من الجلد.

متى يجب التوقف عن استخدام العطر؟

ولفتت إلى أن بعض الأشخاص، خصوصًا المصابين بالإكزيما أو الحساسية أو الصدفية، قد يكونون أكثر عرضة لتهيج الجلد عند استخدام العطور. وفي حال ظهور أعراض مثل الحكة أو الاحمرار أو الطفح بعد وضع العطر، ينبغي التوقف عن استخدامه وتجربة منتج آخر مناسب.

وأكدت في ختام حديثها أن التعامل الصحيح مع العطور لا يقوم على الخوف منها أو اعتبارها آمنة بشكل مطلق، وإنما على اختيار مصدر موثوق، والاستخدام المعتدل، وتجنب وضعها على الجلد قبل التعرض المباشر للشمس.