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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«رش العطر على الرقبة يسبب السرطان».. طبيبة أمراض جلدية تكشف الحقيقة

رش العطر على الرقبة
رش العطر على الرقبة
رحمة سمير

انتشرت خلال الأيام الماضية تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود علاقة بين رش العطور مباشرة على الرقبة والإصابة بالسرطان، وهو ما أثار حالة من القلق بين مستخدمي العطور. 

وتؤكد الدكتورة ياسمين توفيق، استشاري الأمراض الجلدية، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أبحاث علمية تثبت وجود علاقة مباشرة بين استخدام العطور على الرقبة والإصابة بالسرطان.

لا دليل علميًا على علاقة العطور بسرطان الرقبة

وأوضحت الدكتورة ياسمين خلال برنامج صباحك مصري، توفيق أن العطور تحتوي بالفعل على مواد كيميائية، وقد تسبب بعض المكونات مشكلات جلدية لدى الأشخاص الأكثر حساسية، لكن لا توجد تجارب أو أدلة علمية مثبتة تسمح بالقول إن رش العطر على الرقبة يسبب السرطان.

وشددت على ضرورة عدم تخويف الناس من استخدام العطور دون دليل طبي واضح، مشيرة إلى إمكانية استخدامها بصورة معتدلة وطبيعية لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات جلدية مرتبطة بها.

رش العطر على الرقبة.. هل يضر بك فعلا؟ | أسلوب حياة | الجزيرة نت

العطور المقلدة قد تكون المشكلة الحقيقية

وحذرت استشاري الأمراض الجلدية من شراء العطور مجهولة المصدر أو المقلدة، موضحة أن المشكلة تكمن في عدم معرفة المواد الكيميائية المستخدمة فيها وتركيزاتها، وهو ما قد يزيد فرص الإصابة بالحساسية أو الإكزيما أو الطفح الجلدي.

وأكدت أن ارتفاع سعر العطر لا يعني بالضرورة أنه أكثر أمانًا، كما أن العطور منخفضة السعر ليست بالضرورة ضارة، موضحة أن الأهم هو شراء المنتج من مصدر موثوق واستخدامه باعتدال.

الحذر من رش العطر قبل التعرض للشمس

وحذرت الدكتورة ياسمين من استخدام العطور مباشرة على الجلد قبل التعرض لأشعة الشمس، خاصة عند الذهاب إلى البحر، موضحة أن بعض مكونات العطور يمكن أن تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية، ما قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو ظهور تصبغات.

رش العطر على الرقبة.. هل يضر بك فعلا؟ | أسلوب حياة | الجزيرة نت

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على العطور التقليدية، بل يشمل أيضًا بعض أنواع الـ«Spray» والـ«Body Splash»، ناصحة من سيتعرض للشمس برش العطر على الملابس بدلًا من الجلد.

متى يجب التوقف عن استخدام العطر؟

ولفتت إلى أن بعض الأشخاص، خصوصًا المصابين بالإكزيما أو الحساسية أو الصدفية، قد يكونون أكثر عرضة لتهيج الجلد عند استخدام العطور. وفي حال ظهور أعراض مثل الحكة أو الاحمرار أو الطفح بعد وضع العطر، ينبغي التوقف عن استخدامه وتجربة منتج آخر مناسب.

من استخدام الإسفنجة إلى رش العطر على الرقبة .. إجراءات شائعة للحفاظ على الجمال تضر بالصحة - RT Arabic

وأكدت في ختام حديثها أن التعامل الصحيح مع العطور لا يقوم على الخوف منها أو اعتبارها آمنة بشكل مطلق، وإنما على اختيار مصدر موثوق، والاستخدام المعتدل، وتجنب وضعها على الجلد قبل التعرض المباشر للشمس.

الصحة_الجلدية السرطان العطور الحساسية نصائح_طبية

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