إليسا تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إليسا

تألقت إليسا في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الستان المزين بنقوشات الورد.

أنتلعت إليسا حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.