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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي المواطنين ويوجه بسرعة حل الشكاوى والاستجابة لمطالبهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 التقى اللواء الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم.

وأكد رئيس المدينة أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى، وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش الدميني عددًا من الطلبات والشكاوى المتعلقة بالقطاعات والخدمات العامة، ووجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء المشكلات وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين.

وشدد رئيس مدينة مرسى علم على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، بما يتواكب مع خطط التنمية التي تشهدها المدينة ويسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي مرسى علم.

وأكد الدميني أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتواجد الميداني المستمر والاستماع إلى المواطنين، والتعامل الجاد والسريع مع مطالبهم وشكاواهم.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة مرسى علم محافظة البحر الأحمر

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