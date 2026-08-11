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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استعرضا بسياراتهما بالقاهرة.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على   قائدى سيارتين "ملاكى" اثر قيامهما بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا 

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

 

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

ملاكى عقوبة حبس خطر

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