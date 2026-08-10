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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حتى 44 درجة محسوسة.. موجة حارة تضرب البلاد والأرصادر تطلق تحذيراتها

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

تعيش البلاد أجواء صيفية شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية ويجعل الأجواء أكثر صعوبة خلال ساعات النهار. ومع توقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، تتجه الأنظار إلى حالة الطقس وما تحمله من ظواهر جوية تستدعي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والسواحل.

وتتزامن الموجة الحارة مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق، فضلًا عن نشاط الرياح الذي قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، إلى جانب ارتفاع أمواج البحر على أجزاء من السواحل الشمالية.

 

المركز الإعلامي للأرصاد الجوية يكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، موضحًا أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بنحو 2 إلى 4 درجات.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الطقس اليوم يشهد فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يصاحبه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على بعض المناطق.

وأضاف أن الشبورة المائية تنتشر على بعض الطرق والمناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وأشار إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأوضح أن نشاط الرياح يؤثر كذلك على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين 1.5 و2 متر.

 

موجة حارة تضرب البلاد

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، أوضح محمود القياتي أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل، مع زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و4 درجات، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 10 أغسطس 2026.

درجات الحرارة

 

القاهرة 37

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 38

مطروح 31

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 45

الكويت 48

بيروت 30

القدس 33

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

انقرة 33

مدريد 37

لندن 27

باريس 33

موسكو 26

درجات الحرارة حالة الطقس السواحل الرطوبة الطقس

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