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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا.. ضعف مياه الشرب بباريس في الوادي الجديد

مركز باريس
مركز باريس
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، عن تنفيذ أعمال غسيل لمحطة مياه الشرب الغربية، غدًا الثلاثاء، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ضمن أعمال الصيانة والغسيل الدورية للمحطة.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أن أعمال الغسيل ستستمر لمدة 6 ساعات، وقد يترتب عليها تأثر خدمة مياه الشرب خلال فترة تنفيذ الأعمال، مطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه قبل بدء الأعمال.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين، خاصة المقيمين بالمناطق المستفيدة من المحطة، تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب مسبقًا، بما يكفي لتغطية فترة تنفيذ أعمال الغسيل، وذلك لحين الانتهاء منها وعودة ضخ المياه وانتظام الخدمة بصورة طبيعية.

وأكدت الوحدة المحلية أن أعمال غسيل المحطة تأتي ضمن الإجراءات الفنية الدورية التي يتم تنفيذها للحفاظ على كفاءة محطات مياه الشرب، ورفع مستوى التشغيل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

كما شددت الوحدة المحلية على أهمية تعاون المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال، والالتزام بالتعليمات المعلنة، مع ضرورة تدبير الاحتياجات الأساسية من المياه قبل بدء فترة الغسيل، تجنبًا لأي تأثيرات ناتجة عن توقف أو ضعف الخدمة بصورة مؤقتة.

وتعمل الجهات المختصة عقب انتهاء أعمال الغسيل على استعادة الخدمة بصورة تدريجية، والتأكد من انتظام تشغيل المحطة، بما يضمن عودة ضخ مياه الشرب إلى المناطق المستفيدة وفق معدلات التشغيل المعتادة.

يأتي تنفيذ أعمال الغسيل في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب، ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان استمراريتها بصورة آمنة ومنتظمة.

الوادي الجديد احبار الوادي الجديد مركز باريس

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