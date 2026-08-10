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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن تخصيص 57 منحة دراسية بالجامعات المصرية والأهلية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ ش أ

 أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الإثنين، تخصيص 57 منحة دراسية مجانية وتخفيضات لأبناء المحافظة بعدد من الجامعات المصرية والأهلية، للدراسة بكليات القطاع الطبي والهندسي والتكنولوجي للعام الجامعي الجديد.

وأوضح المحافظ- في تصريح، اليوم- أن المنح تتوزع بواقع 20 منحة من جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، و6 منح من جامعة 6 أكتوبر، و5 منح من الجامعة اليابانية، ومنحتين من الجامعة البريطانية، و13 منحة (بخصم 20% من المصروفات) من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، و5 منح من جامعة المنصورة الأهلية، و5 منح من جامعة القاهرة الأهلية، بالإضافة إلى منحة واحدة من الجامعة الألمانية.

وأضاف مجاور، أن المنح الدراسية تشمل كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، مؤكداً أن المجموع الكلي لدرجات شهادة الثانوية العامة هو معيار المفاضلة الأساسي بين المتقدمين، حيث سيتم الترشيح ترتيباً من الأعلى مجموعاً إلى الأقل.

ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن التقديم لهذه المنح يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويستمر لمدة يومين من تاريخ الإعلان عن فتح باب التقدم بمقر ديوان عام المحافظة.

محافظ شمال سيناء دراسية مجانية الجامعات المصرية والأهلية

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