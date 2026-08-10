حملة إشغالات مسائية مكبرة بطريق المنصورية وأبو الهول السياحي بالهرم

شن قطاع المتحف بحي الهرم حملة إشغالات مسائية موسعة استهدفت طريق المنصورية وشارع أبو الهول السياحي، في إطار الجهود المستمرة لإعادة الانضباط للمحاور الرئيسية والتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسيء للمظهر الحضاري للقطاع السياحي، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبناء على ما توجيهات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.

جاءت الحملة بحضور وإشراف ميداني من أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير عام الإشغالات، وعادل أحمد، مدير المتابعة بالقطاع، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالحي.

وأسفرت المتابعة الميدانية عن رفع كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية، والمقاهي، والباعة الجائلين التي تتعدى على حرم الطريق العام، إلى جانب مصادرة المعدات والمُعدّات المسببة للإزعاج والمُعطلة لل حركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حزماً للشارع.

وأكدت قيادات حي الهرم استمرار تنفيذ الحملات الميدانية المفاجئة، النهارية والمسائية، على مستوى كافة القطاعات، ولا سيما المناطق والمحاور السياحية والحيوية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لضمان السيولة المرورية والحفاظ على المنظر الجمالي والانضباط الشامل بالشوارع والميادين.