أحمد شوبير: مصر لا تمتلك منتخبًا أو مدربًا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

علق الإعلامي أحمد شوبير على استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، منتقدًا تأخر حسم ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وقال شوبير: «صدق أو لا تصدق، إحنا معندناش لا منتخب ولا مدرب للمنتخب»، مشيرًا إلى ضرورة حسم هوية المدير الفني سريعًا وعدم الاستمرار في الحديث عن إمكانية تولي شوقي غريب أكثر من منصب.

وأضاف شوبير أن الاتجاه في مصر حاليًا قد يكون نحو المدرب الوطني، مقترحًا عددًا من الأسماء القادرة على قيادة المنتخب، من بينها علي ماهر، ربيع ياسين، حمزة الجمل ومحمد الشيخ.

وشدد على أهمية اتخاذ القرار سريعًا، حتى يحصل المدرب الجديد على الوقت الكافي لتكوين المنتخب والاستعداد، خاصة مع وجود أجندة دولية في سبتمبر.