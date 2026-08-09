حقيقة استضافة مصر لأمم أفريقيا 2028.. وزارة الرياضة تكشف التفاصيل

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بوزارة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة لم يطلب حتى استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2028.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يطلب خطاب استضافة كأس امم أفريقيا 2028 حتى الآن، وما حدث في هذا الملف خلال اجتماع وزير الرياضة مع هاني ابو ريدة هو التأكيد على جاهزية مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2028.

وتابع: اتحاد الكرة سيحصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة بجاهزية مصر من بنية تحتية وملاعب لاستضافة امم أفريقيا 2028.



وأضاف أن اتحاد الكرة حصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة باستضافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وجاهزين من كافة النواحي.

وواصل أن تنظيم أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا كان ناجحا للغاية وكان هناك استجابة فورية لاستضافة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما، وكل الاستادات جاهزة لاستضافة المباريات.