الحبس عامين وغرامة 5.2 مليون جنيه لمسؤول بشركة كرتون بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم «ع.م.ع» بالحبس مع الشغل عامين وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمته بأداء مبلغ خمسة ملايين ومائتان ثمانية وستون ألف وخمسمائة سبعة وسبعون جنيها و62 قرشا، مقدار الضريبة والضريبة المضافة عما أسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في التهرب الضريبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار أنس أسامة العبد وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6090 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب.

تبين من التحقيقات أن المتهم "ع.م.ع" عضو مجلس ادارة بشركة صناعة كرتون، تهرب من أداء ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة المستحقة، خلال فترة الفحص بأن باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وقيامه بخصم ضريبة دون وجه حق وذلك بالمخالفة للاحكام، كما أنه يستحق عليه مبلغ 543368.89 جنيه قيمة ضريبة وضريبة مضافة من 2016 إلى 2018 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة عن تلك الفترة ، بواقع 1.5%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.