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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية : مركز القلج التكنولوجي خطوة لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين

النائبة مريم العزب
النائبة مريم العزب

أعلنت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استلام الموقع المخصص لإنشاء مركز تكنولوجي بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تمهيدًا للبدء في أعمال التجهيز والتطوير خلال الفترة المقبلة.

وقالت العزب إن استلام الموقع يمثل بداية للخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، بعد الموافقة على إنشاء المركز وتحديد المكان المخصص له، موضحة أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تجهيز الموقع وفقًا للاحتياجات المطلوبة، تمهيدًا لبدء تشغيله وتقديم الخدمات للمواطنين.

تيسير حصول أهالي القلج والقرى والمناطق المجاورة

وأضافت أن إنشاء المركز يأتي في إطار العمل على تيسير حصول أهالي القلج والقرى والمناطق المجاورة على الخدمات الحكومية، من خلال توفيرها في نطاق جغرافي أقرب للمواطنين، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد وتحسين مستوى تقديم الخدمة.

وأوضحت أن استلام الموقع تم بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، وسعيد بريك، نائب رئيس مجلس المدينة، ومحمود سلامة، رئيس الوحدة المحلية بالقلج، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأكدت العزب أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات وأعمال التجهيز، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من المشروع وبدء تشغيل المركز واستقبال المواطنين.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو توفير الخدمات الحكومية بصورة أكثر تنظيمًا وتيسير وصول المواطنين إليها، خاصة أهالي القلج والمناطق المحيطة.

واختتمت العزب تصريحاتها بالتأكيد على استمرار متابعة مراحل التنفيذ، قائلة: «بدأنا اليوم أولى الخطوات الفعلية على الأرض، وسنواصل المتابعة حتى يكتمل المشروع ويصبح المركز جاهزًا لخدمة أهالي القلج والقرى المجاورة».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة مريم العزب شباب الأحزاب والسياسيين

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