محمد معيط يكشف موعد المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستُجرى في نوفمبر المقبل، لاستكمال المستهدفات المتفق عليها.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية "الحدث اليوم، أن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن الاقتصاد المصري وتعافيه من تداعيات الأزمات السابقة، مشيرًا إلى أن المواطن قد لا يشعر بهذا التحسن بشكل مباشر حتى الآن.

استعادة الاستقرار

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف استعادة الاستقرار، مؤكدًا أن مصر لديها حاليًا برنامج وطني يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية.