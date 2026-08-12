قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة .. «الصحة»: 7 حالات مازالت حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
رسالة غير متوقعة من محسن صالح لجماهير الزمالك
نظر محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات في هتــ.ـك عرض صغار .. اليوم
برشلونة يتحرّك لحسم صفقتين.. «رودري» يضغط للرحيل و«توريس» يقترب من باريس
أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026
الأشد حرارة على الإطلاق.. 900 مليون شخص يكتوون بـ«نار يوليو 2026»
بكى وطلب حسم انتقاله .. محمود صلاح يضغط للانضمام إلى النادي الأهلي
سماء العالم على موعد مع ليلة استثنائية .. 4 ظواهر فلكية نادرة تظهر خلال ساعات في هذه المناطق
ترامب يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ويُهدّد إيران بـ «هزيمة ساحقة»
«إيمري» قبل مواجهة باريس: أستون فيلا يعمل للانضمام إلى كبار أوروبا
الرعب في عرض البحر .. النيران تلتهم عبّارة تقل 130 شخصًا قبالة إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من التمويل إلى الاستدامة.. كيف يُدعّم القانون قدرة الدولة على مواجهة الطوارئ الطبية؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

أقرّ القانون رقم 5 لسنة 2024 تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بما يدعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويضمن استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ويمنح القانون الصندوق استقلالية مالية وإدارية تعزز قدرته على أداء دوره، حيث نصت المادة 13 على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية له مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، مع السماح بفتح حساب للصندوق لدى البنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية. 

استدامة تمويل الخدمات للمواطنين

كما ألزم القانون الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية، مع ترحيل الفائض المحقق من عام مالي إلى آخر، بما يساهم في الحفاظ على موارده وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته عند الحاجة، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية.

وفي إطار تعزيز الرقابة والحوكمة، أكدت المادة 14 خضوع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفاء إيراداته من الخصومات المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك استثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وحرص المشرع كذلك على توفير مظلة مالية تساعد الصندوق على تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 15، مع مراعاة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من مختلف أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل الصندوق عبئها مباشرة، وذلك في حدود الغرض الذي أُنشئ الصندوق من أجله.

ويعكس الإطار التشريعي للصندوق توجهًا نحو بناء آلية مالية مستدامة قادرة على التحرك السريع وقت الأزمات الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وعدم ارتباط مواجهة الطوارئ بتوافر الموارد بصورة مؤقتة، خاصة في ظل ما أثبتته التجارب السابقة من أهمية وجود موارد مالية جاهزة للتعامل مع الأوبئة والكوارث والاحتياجات الطبية الاستثنائية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات، وتوفير مظلة تمويلية مستقرة تسهم في حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات الطبية في مختلف الظروف الطارئة.

مواجهة الطوارئ الطبية الكوارث البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط

حمزة عبد الكريم

قرار مفاجئ من فليك .. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟

فرج عامر

بسبب صلاح | قنوات عالمية تضع شرطا مثيرا قبل نقل مباراة طرابزون الأولى

زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج تتحدّى واشنطن وسول.. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بإطلاق مقذوف مجهول

عبد الله السعيد

رحيل النجم التاسع.. القصة الكاملة لفسخ عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى المصري

ترشيحاتنا

ساندوتش

صحيح ولذيذ.. إزاي تعمل ساندوتش منخفض السعرات الحرارية

شوربة الخضار

طعمها حلو ومفيدة .. طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى

حب الشباب

طعام غير متوقع يعالج حب الشباب

بالصور

دراسة تكشف رابطًا مُفاجئًا بين بكتيريا الأمعاء وسمات الشخصية السيكوباتية

العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية
العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية
العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والشخصية السيكوباتية

من أمام حمام السباحة .. فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب وعلامات مُبكرة تدل على الإصابة بتليف الكبد الدهني .. طرق تساعد على وقفه

تليف الكبد
تليف الكبد
تليف الكبد

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026

موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد