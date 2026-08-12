الانتهاء من تصوير مسلسل «أنا انت .. وأنت مش أنا» تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القادمة

انتهي صناع مسلسل أنا انت وأنت مش أنا، من تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القادمة.

مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا" هو عمل درامي مصري اجتماعي كوميدي قصير مكون من 15 حلقة، يناقش تأثير عالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي على الهوية الإنسانية والصراع بين الواقع والوهم الافتراضي



المسلسل من بطولة معتصم النهار وميرنا نور الدين ،مصطفى أبوسريع، محمد رضوان، حسن أبو الروس، منال سلامة، جيلان علاء، والشحات مبروك..

المسلسل فكرة كريم أبو زيد و تأليف: أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج: هشام الرشيدي.

نشاط فني :

ومن ناحية يعيش الفنان معتصم النهار حالة من النشاط الفني في مصر، حيث يشارك في بطولة ثلاث اعمال فنية، فيقوم ببطولة مسلسل "انا انت .. انت مش انا"، كمل يشارك في بطولة فيلم "نصيب"، مع ياسمين صبري ، هذا الي جانب مشاركته في بطولة فيلم " حين يكتب الحب"، مع النجم احمد الفيشاوي.

وكان معتصم النهار، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “نصيب”، على أن يستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده في مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا”، مع ميرنا نور الدين، وكذلك فيلم “حين يكتب الحب”.