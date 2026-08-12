حملة تفتيشية مكثفة بقنا تضبط91 كجم لحوم ومنتجات منتهية الصلاحية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة، ومراجعة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن جهود الحملة، بمتابعة فراج الوحش، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، أسفرت عن ضبط إجمالي كمية بلغت 91 كجم من المواد الغذائية المخالفة.

وتابع أنور، أنه تم ضبط 7 كجم من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 84 كجم من المنتجات منتهية الصلاحية، والتي تمثل خطراً على صحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات التجارية والمطاعم بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومراجعة التراخيص وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تداول السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.