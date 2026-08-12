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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطفولة والأمومة وشباب القادة يستعدان للنسخة الثانية من قادة مدارس الجمهورية

«القومي للطفولة والأمومة» و«شباب القادة» يستعدان للنسخة الثانية من «قادة مدارس الجمهورية» ببرامج تمكين جديدة للنشء
«القومي للطفولة والأمومة» و«شباب القادة» يستعدان للنسخة الثانية من «قادة مدارس الجمهورية» ببرامج تمكين جديدة للنشء
أمل مجدى

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من مؤسسة «شباب القادة» برئاسة النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وعدد من طلاب برنامج «قادة مدارس الجمهورية»، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتشبيك بين الجانبين استعدادًا لانطلاق النسخة الثانية من البرنامج، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال النسخة الأولى، إلى جانب الاستماع إلى توصيات الطلاب ورؤيتهم لتطوير المرحلة المقبلة.

خلال اللقاء، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن فخرها بجهود البرنامج، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا وطنيًا ملهمًا في إعداد وتمكين جيل جديد من القيادات الشبابية الواعدة، ومشددة على حرص المجلس على دعم الشراكات المؤسسية التي تسهم في إعداد نشء واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، مع التطلع لتوسيع مجالات العمل المشترك خلال النسخة القادمة.

من جانبه، أكد النائب أحمد فتحي أهمية النتائج التي تحققت بدءًا من المعسكرات التدريبية المتقدمة بالمحافظات وصولاً إلى تنفيذ المبادرات داخل المدارس، مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على «التأهيل قبل التمكين» لاتحاد طلاب مدارس مصر، كما نجح في تعزيز التمكين القيادي للفتيات ووصولهن لرئاسة الاتحاد بالمحافظات، فضلاً عن ربط لجان الاتحاد بالأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة لإشراك طلاب البرنامج في المبادرات القومية للمجلس، ومن أبرزها مبادرة «زرع.. حصد» لحماية الأطفال من العنف، ومبادرة «غزل بنات» لمناهضة زواج الأطفال عبر تعليم الحرف التراثية والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» المقامة تحت رعاية قرينة الرئيس  انتصار السيسي. 

كما تم مناقشة فرصة إدماج الطلاب في أنشطة «منتدى وبرلمان الطفل المصري» المتواجد في 20 محافظة لتعزيز مهارات الحوار والقيادة ومحاكاة الممارسة الديمقراطية.

وامتدت المباحثات لتشمل مجالات دعم الأطفال ذوي الإعاقة بالتنسيق مع فرع المجلس بمحافظة الجيزة لتعزيز الدمج والتمكين، إلى جانب المشاركة في حملة «أهلاً بالصيف» بمحافظة الإسكندرية لنشر الوعي بآليات حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة وإيجابية لاستغلال الإجازة الصيفية.

وفي السياق ذاته، استعرض وفد المؤسسة نتائج النسخة الأولى التي شهدت مشاركة 675 طالبًا وطالبة (بواقع 25 طالبًا من كل محافظة) نجحوا في تنفيذ 135 مبادرة مجتمعية امتد أثرها ليتجاوز 142 ألف مستفيد في مختلف المحافظات، حيث شارك الطلاب الحاضرون باللقاء في عرض تجاربهم الميدانية والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، مُقدمين مقترحاتهم لتطوير التجربة كشركاء فاعلين في تقييمها.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد المؤسسة والطلاب بجولة تفقدية داخل مقر المجلس شملت «خط نجدة الطفل 16000» و«وحدة الطفل الآمن»، للتعرف عن قرب على منظومة حماية الطفل وآليات استقبال البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر، وهو ما يعكس حرص المجلس على إتاحة مساحات حقيقية أمام النشء للتعبير عن آرائهم والتعرف على حقوقهم.

يُذكر أن برنامج «قادة مدارس الجمهورية» يُعد المبادرة الأكبر لدعم اتحاد طلاب وطالبات مدارس مصر، وتنفذه مؤسسة «شباب القادة» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي الدكتورة سحر السنباطي

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